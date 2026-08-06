Филипп Киркоров поддержал сына, который захотел стать моделью

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что его 14-летний сын Мартин всерьез заинтересовался модельной карьерой после дебюта на подиуме. Об этом певец сообщил корреспонденту 5-tv.ru на фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово».

«Мартин захотел стать моделью… Зато доходное!» — с улыбкой заявил артист.

По словам Киркорова, сейчас сын продолжает активно заниматься боксом. Однако после первого опыта в мире моды мальчик решил попробовать себя и в модельной индустрии.

Певец отметил, что не вмешивается в выбор подростка и уважает его самостоятельность. На вопрос о новых показах с участием Мартина артист ответил, что у сына уже «своя жизнь».

Кроме того, Киркоров рассказал, что старается оградить детей от негативного влияния социальных сетей. По его словам, в семье действует правило не читать комментарии в интернете или относиться к ним с юмором.

В качестве примера он привел свою дочь Аллу-Викторию. Как отметил артист, звездная наследница иронично реагирует на подобные публикации и ведет собственный блог.

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