«Попадает в людей»: зрители увидят новую версию спектакля «А зори здесь тихие…» 22 июня

Зрители увидят новую версию спектакля «А зори здесь тихие…» 22 июня

Считаные дни остались до премьеры уникального спектакля по легендарной повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…». Военная история, давно знакомая зрителю, предстанет под новым углом в трагическую дату — 22 июня.

На Сцене «Мельников» Московского Театра на Бронной соединили прошлое с настоящим. В ход пошли как художественные приемы, так и современные технологии. Они позволяют следить за эмоциями актеров крупным планом и создавать вокруг них мир, почти неотличимый от реального.

В эксклюзивном интервью «Известиям» худрук театра Константин Богомолов рассказал, что такой подход помог достичь одной из главных целей спектакля.

«У нас получилось создать его абсолютно живым и современным. Он так сделан, так искренне, так точно, так энергетично, так страстно, что он попадает в молодых людей, которые приходят в зал», — сказал режиссер, художественный руководитель «Московского Театра на Малой Бронной» Константин Богомолов.

В театре подчеркивают: суть спектакля не в эффектном зрелище. Авторы и актеры показывают историю о людях, оказавшихся в гуще сражений Великой Отечественной войны.

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