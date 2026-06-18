Лидеры иностранных делегаций, которые принимают участие в саммите Россия — АСЕАН, прибыли на площадку мероприятия в МВЦ «Казань Экспо» в Казани.

Участники примут участие в пленарном заседании. На нем все стороны обсудят актуальные международные и региональные вопросы, а также последующее развитие стратегического партнерства между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

Дать старт мероприятию в присутствии представителей прессы должны президент России Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос, которые являются сопредседателями саммита.

По итогам заседания в планах подписание четырех документов. Как до этого отмечал помощник президента России Юрий Ушаков, все они уже согласованы. Речь идет о Казанской декларации, Комплексном плане действий по реализации стратегического партнерства России и АСЕАН на 2026–2030 годы, а также о совместных заявлениях по энергетике и культуре.

Вторая часть саммита пройдет в формате рабочего завтрака. Она будет посвящена интеграционным процессам на пространстве Евразии. Также ожидается доклад президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина об основных итогах Делового форума Россия — АСЕАН.

После заседания Путин и Маркос сделают заявление для прессы. Затем российский лидер продолжит двусторонние встречи на полях саммита.

Юбилейный саммит, приуроченный к 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани с 17 по 19 июня. Накануне на его полях открылся Деловой форум Россия — АСЕАН.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как прошел первый день саммита Россия — АСЕАН в Казани.

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