Небесная троица: почему астрономы все чаще предупреждают о конце света

Daily Mail: астрономы все чаще предупреждают о конце света

Уже скоро — 12 августа — жители Земли смогут наблюдать уникальное совпадение трех масштабных космических событий, которые произойдут практически одновременно. Об этом сообщило Daily Mail.

В этот день ожидается полное солнечное затмение, пик активности метеорного потока Персеиды и редкое выравнивание шести планет Солнечной системы.

Подобное сочетание факторов вызвало бурные обсуждения в социальных сетях, где пользователи в шутку и всерьез называют происходящее «финалом сезона» для человечества или предвестником апокалипсиса.

Однако астрономы подчеркивают, что совпадение этих явлений по времени — лишь случайность, не несущая никакой угрозы для планеты. Полное солнечное затмение начнется днем и погрузит в темноту части Гренландии, Исландии, Испании и Португалии.

Лучшие точки для наблюдения за тем, как Луна полностью закроет Солнце, будут находиться в западной Исландии и северной Испании, включая такие города, как Валенсия и Бильбао.

В то же время жители Северной Америки смогут увидеть лишь частичные фазы этого явления. После захода солнца небо украсит звездопад Персеиды. Благодаря новолунию небо будет максимально темным, что позволит увидеть до 100 метеоров в час.

Оптимальное время для наблюдения — с 23:00 до самого рассвета. Завершающим аккордом станет «парад планет», который развернется перед восходом солнца.

В единую линию выстроятся Юпитер, Марс, Сатурн, Меркурий, Уран и Нептун. Если Марс и Сатурн будут отчетливо видны невооруженным глазом, то для обнаружения Меркурия и Юпитера, расположенных низко над горизонтом, могут потребоваться бинокли.

Уран и Нептун останутся доступными только для обладателей телескопов. Несмотря на мрачные прогнозы интернет-пользователей о «зомби-пандемии» или «конце света», ученые призывают просто наслаждаться редким визуальным эффектом, который дарит Вселенная.

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