Лариса Долина объявила о новом этапе в музыкальной карьере

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 875 0

Артистка намерена показать публике свою другую сторону.

Лариса Долина заявила о новом этапе в жизни

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

После громкого скандала с недвижимостью народная артистка России, певица Лариса Долина намерена выпускать больше песен о любви. Своими творческими планами исполнительница хита «Погода в доме» поделилась с корреспондентом ТАСС.

Месяц назад у артистки вышла новая песня под названием «Ваши голоса». Лариса Долина рассказала, что эта композиция — дань уважения людям, которые поддержали ее в самый тяжелый для нее период.

Так артистка намекнула на события, которые разворачивались на глазах у всей страны в конце 2025 года, — суд с предпринимательницей Полиной Лурье и выселение из роскошной квартиры в Хамовниках.

«Это была песня, специально написанная к конкретному событию. И я уже перевернула страницу. Этот период пройден», — сказала Лариса Долина.

Певица добавила, что планирует кардинально изменить ориентиры в творчестве. Долина будет выпускать больше добрых песен, а конкретно — о любви.

«Они не будут такими тяжелыми. И будут уже не про мою судьбу», — отметила певица, уточнив, что теперь будет петь с «другим состоянием души».

Ранее 5-tv.ru писал, что Лариса Долина неожиданно для всех призналась публике в любви. Это произошло на K Fest-2026. Артистка со сцены крикнула: «Люблю вас, люди!».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+24° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
80.07
0.61 91.96
0.77
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:45
«Детей хочу»: MIA BOYКА рассказала, когда планирует создать семью
13:45
Можно обойтись без лекарств? Какой тип овощей укрепляет здоровье легких и сердца
13:32
Суд заочно приговорил блогера Гасанова к четырем годам колонии
13:31
Число погибших детей после атаки ВСУ на Архипо-Осиповку выросло до четырех
13:30
Секреты долголетия: как дожить до ста лет с помощью простых привычек
13:24
«Искренняя песня о любви дочки к папе»: Виктория Дайнеко о треке Ирины Волк

Сейчас читают

Европа недобирает газа почти на месяц зимы
«Москва слезам не верит»: 5 киноляпов в известной мелодраме Владимира Меньшова
«Ты рядом всегда»: Ирина Волк посвятила песню своему отцу
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео