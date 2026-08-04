Последняя тайна Тиммы: Седокова раскрыла правду о жизни с баскетболистом

Новые подробности судебного процесса между Анной Седоковой и родственниками ее покойного мужа. В чем певица обвинила умершего супруга? Какая страшная правда скрывалась за красивой картинкой их идеальной семьи? И почему родные Яниса подозревают Седокову в подделке документов? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я живу с этим каждый божий день. Когда я выхожу и крашусь, и улыбаюсь, и прически делаю, это я типа стараюсь», — говорит певица.

Анна Седокова шокировала подписчиков откровениями о семейной жизни с Янисом Тиммой. Она призналась: брак с баскетболистом только со стороны казался идеальным. А на самом деле был кошмаром. Артистка обвинила спортсмена в рукоприкладстве. Заявила: муж регулярно поднимал на нее руку.

«Я ушла от него, потому что у него были проблемы с агрессией. Однажды в День святого Валентина он меня очень сильно избил. Так, что утром у меня половина лица была синяя», — делится знаменитость.

«Сейчас Анна Владимировна пытается переместить градус интереса и негатива с себя на своего покойного мужа. В моем представлении это подло, низко и совершенно неэффективно. Ее от ответственности это не спасет», — уверяет адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова.

Седокова заявила, что Тимма даже бросался на нее с ножом. И однажды якобы заснул с холодным оружием в руках. В качестве подтверждения звезда предоставила соответствующее фото.

«Я не думаю, а знаю, что это ложь и фотошоп. Но сейчас мы не будем распыляться на много процессов. Мы обязаны довести этот процесс. Не просто пиариться, а довести и выиграть», — подчеркивает адвокат Маргарита Гаврилова.

Янис Тимма ушел из жизни в декабре 2024-го. Официальная причина — самоубийство. Родные спортсмена винят в трагедии Анну.

«Седокова всех убеждает в том, что фактором внешнего раздражителя были неудачи в спорте. Чушь! Неудачи в спорте возникли после того, как вы, Анна Владимировна, появились в его жизни. И возомнили себя, будучи никем и ничем, великим мастером баскетбола, которая рассорила его со всей командой. Она приходила на все тренировки, ругалась с менеджментом, ругалась с дирекцией», — делится адвокат Гаврилова.

«Адекватного человека никто довести до самоубийства не может. Они хотят обелить в глазах общественности поступок своего сына. Это тоже нормально. Но не за счет девушки, которая и так хлебнула очень много», — говорит певец Илья Гуров.

Но больше всего родню Тиммы возмутило, что после его смерти бывшая жена даже не организовала ему достойной отправки домой.

«Она при этом везде громко протрубила, что я все похороны оплачу. И транспортировку, и похороны. В итоге она не дала ни копейки, не пришла на опознание, не принесла даже белья в морг и не послала никого, чтобы это сделать. Человека привезли голым в пакете из-под мусора. Единственное, чего хочется матери, — чтобы ее наказали. Считает, что она погубила ее сына. И я с ней абсолютно солидарна», — подчеркивает Маргарита Гаврилова.

«По российскому законодательству, когда неестественная причина смерти у человека, всегда проводится доследственная проверка. Так вот, таких доследственных проверок было две, и правоохранительные органы вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — уточняет адвокат певицы Татьяна Стукалова.

Но без суда между Седоковой и родней Яниса все-таки не обошлось. В России уже почти два года идут споры о судьбе имущества супругов. Семья спортсмена требует признать недвижимость, купленную в браке, совместно нажитой. И вернуть им часть денег, которые Анна получила за продажу пяти квартир в элитных столичных ЖК.

«Родственники, наследники Яниса Тиммы хотят взыскать с Седоковой стоимость доли Яниса Тиммы, которую он должен был получить при жизни», — делится адвокат Гаврилова.

«А кто сказал, что остались деньги от продажи имущества? Послушайте, насколько мне известно, под эту квартиру была взята огромная ипотека, которая была сразу погашена», — отмечает адвокат Стукалова.

Анна Седокова утверждает: эту ипотеку гасила только она одна. Да и вообще, они с Янисом заключили брачный контракт, согласно которому все приобретенное в браке является лишь ее собственностью. Однако близкие Тиммы пытаются это оспорить.

«Суд удовлетворил ходатайство об истребовании сведений о расчетных счетах, недвижимом имуществе и транспортных средствах, зарегистрированных на Седокову Анну в период брака», — уточняет адвокат Тиммы Владислав Станцерев.

«Нотариус американский, я с ней была в контакте, она мне сама сказала, что отговаривала Тимму от подписания этого документа. Мать его просила и предупреждала: не подписывай этого. Он считал, что этот договор — формальность для того, чтобы спокойно продать имущество в России», — объясняет Маргарита Гаврилова.

«Янис ее любил. Он с нее пылинки, пушинки все сдувал. Дарил подарки. Он отдал ей все, что у него было. Анна Седокова действительно доводит, я буду говорить простым языком, Седокова доводит всех своих мужиков до белого каления. Это охотница за деньгами, это охотница за бриллиантами, за недвижимостью, но ни в коем случае не охотница за прекрасным и светлым чувством, про которое она даже не знает. Это чувство — любовь. Увы, это не для нее», — говорит светский журналист Роман Миров.

Гаврилова делится: близкие Яниса переживают не за себя, а за его сына от первого брака. Они не хотят, чтобы мальчик остался без наследства. Кстати, по мнению родственников спортсмена, Анна Седокова все годы брака пыталась настроить мужа против его родных.

«Шаг за шагом, миля за милей, сантиметр за сантиметром она отдаляла его от семьи. Она начала убеждать его в том, что мама колдует, Сана колдует, все на тебя делают наговор, чтобы ты терпел неудачу. Всякую такую чушь», — рассказывает адвокат Гаврилова.

Сама Седокова на суды не является. На мероприятиях говорить о покойном супруге отказывается. На своей странице в соцсети пишет, что устала страдать и пытается сосредоточиться на творчестве. Вот только с этим дела обстоят не очень. Большой концерт в Москве, к которому артистка долго готовилась, отменили. По данным прессы, по причине низких продаж билетов. По словам Анны, из-за профнепригодности директора. Теперь уже бывшего. Якобы тот не занимался ее продвижением.

«Я поняла, что ведется какая-то очень странная политика. Я не понимаю, почему. Я пишу, говорю: «Давайте какую-то афишу разместим, давайте прорекламируем наш концерт». Потом я делаю запрос, мне говорят: «Там не продается», — делится Седокова.

Певица пообещала поклонникам перенести выступление на другую дату. И добавила, что не может себе позволить сидеть без работы — надо кормить троих детей. Она надеется: психологи помогут ей справиться с переживаниями, адвокаты решат вопрос с имуществом. И тогда в жизни артистки начнется белая полоса.