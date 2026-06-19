Выплату пенсии могут приостановить: россиянам объяснили основные причины

Пенсионные выплаты могут быть приостановлены из-за долгого неполучения средств

В ряде случаев пенсионные выплаты в России могут быть временно приостановлены. Такие основания прямо закреплены в законе «О страховых пенсиях».

Как пояснил в разговоре с RT доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, одна из причин — длительное неполучение средств. Если гражданин не обращается за пенсией в течение шести месяцев, начисления могут быть остановлены на полгода.

Также приостановка возможна, если инвалид не прошел обязательное переосвидетельствование в установленный срок по результатам медико-социальной экспертизы. В этом случае выплаты прекращаются с первого числа месяца, следующего за истечением срока, на период до трех месяцев.

Еще один фактор — отсутствие подтверждения обучения у получателей пенсии по потере кормильца. Это касается несовершеннолетних и студентов очной формы обучения после достижения 18 лет.

Эксперт уточнил, что выплаты могут быть возобновлены. Для этого необходимо обратиться в соответствующий пенсионный орган и предоставить подтверждающие документы вместе с заявлением.

Отдельно Балынин напомнил, что ранее он сообщал о предстоящем повышении выплат в июле для части пенсионеров. Речь идет о гражданах, которым в июне исполнится 80 лет: для них предусмотрено увеличение фиксированной части страховой пенсии вдвое, а также дополнительная надбавка за уход.

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