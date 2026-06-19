Выплату пенсии могут приостановить: россиянам объяснили основные причины

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 78 0

Эксперт рассказал, в каких ситуациях поступление средств на счет временно прекращается.

Почему приостановили выплату пенсии причины из-за чего

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пенсионные выплаты могут быть приостановлены из-за долгого неполучения средств

В ряде случаев пенсионные выплаты в России могут быть временно приостановлены. Такие основания прямо закреплены в законе «О страховых пенсиях».

Как пояснил в разговоре с RT доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, одна из причин — длительное неполучение средств. Если гражданин не обращается за пенсией в течение шести месяцев, начисления могут быть остановлены на полгода.

Также приостановка возможна, если инвалид не прошел обязательное переосвидетельствование в установленный срок по результатам медико-социальной экспертизы. В этом случае выплаты прекращаются с первого числа месяца, следующего за истечением срока, на период до трех месяцев.

Еще один фактор — отсутствие подтверждения обучения у получателей пенсии по потере кормильца. Это касается несовершеннолетних и студентов очной формы обучения после достижения 18 лет.

Эксперт уточнил, что выплаты могут быть возобновлены. Для этого необходимо обратиться в соответствующий пенсионный орган и предоставить подтверждающие документы вместе с заявлением.

Отдельно Балынин напомнил, что ранее он сообщал о предстоящем повышении выплат в июле для части пенсионеров. Речь идет о гражданах, которым в июне исполнится 80 лет: для них предусмотрено увеличение фиксированной части страховой пенсии вдвое, а также дополнительная надбавка за уход.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.36
0.61 85.03
0.69
Порхающий гороскоп: какая ты бабочка по знаку зодиака

Последние новости

17:26
Россия передала тысячи тестов для диагностики вируса Эбола в ДРК
17:21
Израиль может потерять поддержку США из-за нападок на меморандум с Ираном
17:19
В «Единой России» выступили в защиту прав самозанятых
17:15
Мутная вода и сильное течение: как идут поиски мальчика на реке Сунжа в Ингушетии
17:05
Палка с тайной: следствие проверит находку по делу Усольцевых
16:58
Трамп обвинил Иран в срыве технической встречи по соглашению в Швейцарии

Сейчас читают

Отеки или жир: диетолог объяснила, что такое галифе и можно ли убрать быстро
В биолабораториях на Украине изучали возбудители лихорадок Эбола и Марбург
В эту ночь сбудутся мечты выпускников: чем удивят «Алые паруса» в 2026 году
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео