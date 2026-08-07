Устроивший стрельбу в таиландской школе ученик покончил с собой
В результате происшествия погибли учителя.
Фото: www.globallookpress.com/Asanka Brendon Ratnayake
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Ученик, который открыл стрельбу в таиландской школе, покончил с собой. Об этом сообщила газета Khaosod.
Инцидент произошел сегодня, 7 августа, в 06:36 утра по Москве. Один из учеников устроил стрельбу в школе в провинции Нонтхабури к северу от Бангкока.
По предварительной информации, от его рук погибли два учителя. Кроме того, больше 20 человек, среди которых дети, получили ранения. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь борются врачи.
На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Полиция устанавливает все причины и обстоятельства случившейся трагедии. Они, в том числе, выясняют они выясняют, что толкнуло ребенка на агрессию.
Местные власти обратились к жителям провинции и попросили их на время воздержаться от поездок в район, где была стрельба.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что девятиклассник устроил стрельбу в школе на Кубани. Нападавший ранил двух детей. Их доставили в больницу, где оказали всю необходимую помощь.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
53%
Нашли ошибку?