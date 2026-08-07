Устроивший стрельбу в таиландской школе ученик покончил с собой

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Срочная новость 82 0

В результате происшествия погибли учителя.

Что стало с учеником устроившим стрельбу в Таиланде

Фото: www.globallookpress.com/Asanka Brendon Ratnayake

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Ученик, который открыл стрельбу в таиландской школе, покончил с собой. Об этом сообщила газета Khaosod.

Инцидент произошел сегодня, 7 августа, в 06:36 утра по Москве. Один из учеников устроил стрельбу в школе в провинции Нонтхабури к северу от Бангкока.

По предварительной информации, от его рук погибли два учителя. Кроме того, больше 20 человек, среди которых дети, получили ранения. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь борются врачи.

На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Полиция устанавливает все причины и обстоятельства случившейся трагедии. Они, в том числе, выясняют они выясняют, что толкнуло ребенка на агрессию.

Местные власти обратились к жителям провинции и попросили их на время воздержаться от поездок в район, где была стрельба.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что девятиклассник устроил стрельбу в школе на Кубани. Нападавший ранил двух детей. Их доставили в больницу, где оказали всю необходимую помощь.

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