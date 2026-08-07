Юрист объяснила, когда работодатель обязан поднимать зарплату сотрудникам

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 53 0

При этом дополнительные повышения по итогам работы остаются на усмотрение руководства.

Обязан ли работодатель повышать зарплату работникам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Юрист Долотина: работодатель должен индексировать зарплату с учетом инфляции

Работодатель обязан индексировать заработную плату сотрудников с учетом роста потребительских цен согласно статье 134 Трудового кодекса России. Об этом РИА Новости заявила доцент кафедры трудового права Университета имени О. Е. Кутафина Регина Долотина.

По ее словам, это прямая обязанность компании для сохранения реального уровня дохода работников.

Юрист уточнила, что порядок и размер индексации должны быть закреплены в коллективном договоре или локальном нормативном акте. Если такого документа нет, работодателя это не освобождает от обязанности — он все равно должен принять соответствующий акт.

При этом дополнительные повышения по итогам работы остаются на усмотрение руководства и регулируются внутренними документами или соглашением с работником.

Как ранее писал 5-tv.ru, сотрудники, которые выполняют работу за коллегу и при этом собственные обязанности, имеют право на доплату. Сумма компенсации зависит от характера и объема дополнительной нагрузки. Кроме того, совмещение должно оформляться письменно.

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