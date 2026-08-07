Количество пенсионеров в России достигло почти 40,5 миллиона человек

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 78 0

Статистика приведена по состоянию на 1 июля.

Сколько в России живет пенсионеров

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Количество пенсионеров в России достигло почти 40,5 миллиона человек. По данным Социального фонда РФ, которые приводит РИА Новости, на учете в системе по состоянию на 1 июля 2026 числились 40,475 миллиона граждан, получающих пенсионные выплаты.

Также в России предложили предоставить неработающим пенсионерам право на бесплатное санаторно-курортное лечение.

По замыслу заместителя секретаря общественной палаты РФ Владислава Гриба, продолжительность отдыха должна составлять от десяти до двадцати одного дня.

В первую очередь, бесплатные путевки планируется предоставлять пожилым людям, проживающим в северных регионах, Сибири и на Дальнем Востоке.

Кроме того, Владислав Гриб выступил за введение дополнительной денежной выплаты для россиян старше 70 лет в размере не менее трех-четырех МРОТ как «премии за юбилей».

Концепция предполагает не разовую акцию, а планомерную поддержку глубоко пожилых людей.

Также у российских пенсионеров есть возможность получать сразу две пенсии одновременно, если их право на выплаты подтверждается двумя разными основаниями. Чаще всего это касается объединений пенсий по старости и инвалидности.

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