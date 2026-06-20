В ГАИ объяснили правила: почему опасно перекрывать путь «обочечникам»

В ГАИ предупредили о рисках при попытке перекрыть дорогу тем, кто едет по обочине

В ГАИ напомнили, что попытки самостоятельно «наказывать» нарушителей на дороге могут привести к неприятным последствиям. Об этом рассказал представитель ведомства в беседе с порталом naavtotrasse.ru.

Под «обочечниками» понимают водителей, которые объезжают дорожные заторы по обочине. Такой маневр считается нарушением правил дорожного движения, однако некоторые автомобилисты продолжают его использовать, чтобы сэкономить время.

Представитель ГАИ отметил, что попытки перекрыть дорогу таким водителям могут обернуться проблемами уже для самого инициатора. По его словам, вмешательство в поток движения способно привлечь внимание инспекторов или попасть в объектив дорожных камер.

В таких ситуациях разбираться в мотивах действий водителей сотрудники не будут — ответственность за нарушение может быть применена ко всем участникам маневра.

Выезд на обочину влечет административный штраф в размере 1 500 рублей. При этом подобные действия нередко провоцируют конфликтные ситуации на дороге, а также увеличивают риск повреждения автомобиля — на обочине могут находиться посторонние предметы.

В ГАИ рекомендуют соблюдать правила дорожного движения и не предпринимать самостоятельных мер воздействия на нарушителей.

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