Летний режим без границ: психолог об опасности сна до полудня для подростков

Психолог Махмутова: у спящих до обеда подростков повышается тревожность

С наступлением летних каникул многие подростки начинают поздно ложиться спать и просыпаться ближе к обеду. Однако полное отсутствие режима может негативно сказаться не только на дисциплине, но и на эмоциональном состоянии ребенка. Подробнее об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала клинический и детский психолог Надежда Махмутова.

По словам специалиста, после напряженного учебного года желание школьников выспаться вполне естественно. Во время каникул они нередко компенсируют хронический недосып, накопившийся за месяцы ранних подъемов и высокой нагрузки.

«Наконец-то наступили летние каникулы, все расслабились, выдохнули, и дети, и родители. И, казалось бы, это время свободы», — отметила Махмутова.

Также психолог напомнила, что в подростковом возрасте меняются циркадные ритмы организма. Из-за этого дети физиологически начинают позже засыпать и позже просыпаться. Однако такая особенность не означает, что нормой становится бодрствование до глубокой ночи и сон до середины дня.

Почему сбитый режим опасен для подростков

Как пояснила эксперт, проблема заключается не столько в позднем подъеме, сколько в общей дезорганизации жизни растущего организма. При отсутствии распорядка дня подросток постепенно выпадает из привычного ритма, а это может привести к росту у него тревожности и апатии.

«Режим, в принципе, основа чувства безопасности», — пояснила психолог.

По ее словам, подросток, который просыпается слишком поздно, нередко оказывается в социальной изоляции. В то время как он окончательно приходит в себя и начинает заниматься делами, многие его друзья уже завершают активную часть дня. Такое выпадение из привычного общения может негативно отражаться на психоэмоциональном состоянии ребенка.

Кроме того, чем дольше сохраняется подобный режим, тем труднее впоследствии возвращаться к обычному графику перед началом учебного года.

Как родителям помочь ребенку наладить режим дня

Махмутова выразила уверенность, что жесткие запреты и постоянные упреки в адрес подростка со стороны родителей редко дают положительный результат. Намного эффективнее работают договоренности и совместный поиск компромиссов.

«С подростками всегда лучше всего работают договоренности», — подчеркнула специалист.

Она порекомендовала установить фиксированное время подъема, которое будет более комфортным, чем во время учебы. Например, родителям не обязательно требовать подниматься в семь или восемь утра, но разумным вариантом может стать договоренность о пробуждении не позже 11 часов.

Что поможет сохранить баланс подростку

Эксперт посоветовала вместе с подростком составлять примерный план дня. Даже в период каникул ребенку важно понимать, что кроме отдыха существуют определенные обязанности и задачи.

В распорядок должны входить не только развлечения, но и домашние дела, а также регулярная активность вне дома. По словам психолога, это поможет избежать ситуации, когда все лето проходит между кроватью, диваном и экраном телефона.

Еще одна важная рекомендация коснулась подготовки к новому учебному году. Возвращать привычный режим сна и бодрствования лучше заранее — примерно за две-три недели до начала занятий.

«Примерно за две-три недели до возвращения в школу возвращаем режим в нормальное русло», — подчеркнула психолог.

Свобода должна сочетаться с правилами

Помимо этого, Махмутова отметила, что лето действительно предназначено для отдыха и восстановления сил. Однако полноценный отдых не означает полного отказа от структуры и границ.

«Очень важно находить здоровый компромисс между свободой и режимом. Это в дальнейшем очень поможет в жизни ребенку в целом, а не только летом и в следующем учебном году», — заключила собеседник.

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