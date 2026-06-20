Жара не придет? Какая погода ожидает москвичей в конце июня

Синоптик Ильин: погода в конце июня будет переменной и без устойчивой жары

Жителям Московского региона не стоит рассчитывать на продолжительную жару в оставшиеся дни июня. Об этом в беседе с Национальной службой новостей (НСН) сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Эксперт отметил, что в ближайшие дни температура, в основном, останется в пределах от плюс 20 до плюс 25 градусов. Лишь в начале следующей недели столбики термометров местами смогут подняться до отметки плюс 27 градусов.

«В конце июня погода в Московском регионе будет соответствовать нормам климата этого периода. Каких-то жарких дней ждать не стоит. Единственное, что в начале следующей недели температура воздуха будет подниматься до плюс 27 градусов», — рассказал Ильин.

При этом уже к середине третьей декады месяца температура вновь снизится. По словам специалиста, 24–25 июня в отдельных районах максимальные показатели могут не достигнуть даже плюс 20 градусов.

«В середине третьей декады июня, это где-то 24–25 июня, максимальная температура воздуха снова местами не дотянет даже до 20 градусов», — пояснил синоптик.

В этот же период ожидаются небольшие осадки. Однако грозовая активность, которая сопровождала предыдущие недели, постепенно пойдет на спад. Ильин подчеркнул, что нынешний июнь развивается по вполне привычному для центральной России сценарию. По его словам, чередование теплых периодов и заметных похолоданий является характерной особенностью первого летнего месяца. Именно поэтому недавние перепады температуры нельзя считать погодной аномалией.

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