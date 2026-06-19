В Москве обновили исторические здания на Большой и Малой Бронных улицах

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 30 0

Для некоторых домов были разработаны уникальные проекты ремонта.

Ремонт на Бронных улицах в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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В Москве отремонтировали 24 исторических здания на Большой и Малой Бронных улицах. Об этом сообщил портал mos.ru.

В рамках программы капитального ремонта жилого фонда с 2015 года на Большой Бронной и Малой Бронной улицах был проведен капитальный ремонт 24 зданий.

Например, был приведен в порядок четырехэтажный жилой дом № 10 строение 3 на Малой Бронной улице. Это здание построено в стиле эклектики в 1890 году. Его отличают разноформатные наличники и карнизы, открытые г-образные балконы и витражное окно лестничной клетки. Этот дом является ярким примером московской дореволюционной постройки.

Для его ремонта был разработан уникальный проект. Особое внимание уделено работе над архитектурными элементами.

Также капремонт провели по адресу: улица Малая Бронная, дом № 17. Он построен в 1949 в стиле неоклассицизм. Его фасады выделены ризалитами в виде эркеров. Также у него есть венчающий карниз и балконы с балясинами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что за последние десять лет в Москве обновили 115 домов с барельефами на фасадах. Перед тем, как приступить к ремонту, архитекторы разработали индивидуальные проекты для каждого объекта.

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