Россия передала тысячи тестов для диагностики вируса Эбола в ДРК

Число умерших в Демократической Республике Конго от смертельно опасного вируса Эбола уже превысило 230 человек. На помощь пришли российские медики. Роспотребнадзор передал тысячи тестов для диагностики заболевания. Нашими специалистами разработана уникальная система выявления вируса, которая показала высокую эффективность. О том, как помогают российские ученые, расскажет корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

Люди в масках, колючий забор и гнетущая атмосфера вперемешку с паникой.

«Здесь я сплю со своими внуками. Мы надеемся, что переживем это. Я ничего не знала об этой болезни и не верила в ее существование», — рассказала местная жительница Пасси Нзали.

Вирус крайне опасен: жертв уже больше 230, зараженных больше 900. Вспышки сейчас зафиксированы в Конго и соседней Уганде. Ситуацию усугубляет слабый контроль за теми, кто контактировал с больными, а их около 35 тысяч.

«Мы знаем, что в ближайшие дни будет больше подтвержденных случаев. Нам необходимо увеличить пропускную способность центров лечения Эболы», — заявил генеральный директор Национального института общественного здравоохранения Демократической Республики Конго Дьедонн Мвамба Казади.

Тем более что вирус уже мутировал в новую, более заразную форму «Бундибуджио». О том, что Эбола способна распространиться за пределы Африки и проникнуть в Европу, уже предупредили японские ученые. По их расчетам, в зоне риска — Бельгия и Франция. Вирус также может попасть в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Индию и даже Канаду.

Вакцины от Эболы нет. Единственный способ остановить ее распространение — своевременно выявлять зараженных и отправлять их на карантин. Делать это помогают специалисты нашего Роспотребнадзора. В самом начале вспышки в срочном порядке, всего за четыре дня, они создали новые тест-системы для выявления зараженных Эболой. Сделали это первыми в мире. Уже через десять дней после начала вспышки эпидемиолог Евгений Морозкин сам убедился в эффективности новой системы, он работал в Уганде.

«Наш тест основан на ПЦР в режиме реального времени. Соответственно, уникальность заключается в том, что в России это, по сути, первый и единственный тест, а в мире — один из немногих на сегодняшний момент, работающий со 100%-й чувствительностью и специфичностью», — рассказал кандидат химических наук, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Евгений Морозкин.

Именно отсюда, из этой лаборатории, начинается путь отечественной разработки, которая затем отправляется в очаги инфекций за тысячи километров.

Все основные компоненты тестов производят здесь же, на российском оборудовании. Технология схожа с той, что использовали в пандемию COVID-19.

«Сейчас вот справа от меня находится реактор, в котором готовятся специальные реактивы, которые позволяют выделять и очищать ДНК и РНК из любого вируса. В частности, из вируса «Бундибуджио», — пояснил руководитель центра разработки, развития продукции и инноваций ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора Евгений Черкашин.

По словам разработчиков, для проведения анализа подойдет любой биологический материал. Системы настолько чувствительны и высокоточны, что способны обнаружить вирус даже в окружающей среде.

Сейчас производство уже налажено таким образом, что оно может полностью покрыть потребности Африки, но в случае необходимости использования тестов в России темпы и объемы могут быть увеличены кратно в сжатые сроки.

Семь тысяч российских тест-систем уже передали странам Африки. Запросы на них пришли также из КНДР, Туркменистана и Таджикистана.

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