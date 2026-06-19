Работа нервной системы? Что скрывается за ощущением «бабочек в животе»

PubMed: ощущение «бабочки в животе» — это работа нервной системы

Ощущение «бабочек в животе», которое многие связывают с влюбленностью или волнением, на самом деле имеет вполне физиологическое объяснение и связано с работой нервной системы. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного в PubMed.

По словам специалистов, подобные ощущения относятся к так называемой интероцепции — способности мозга воспринимать сигналы внутренних органов. За этот процесс отвечает в том числе островковая кора головного мозга, которая интегрирует эмоциональные и телесные реакции.

Именно она «переводит» сигналы от желудка и кишечника в субъективные ощущения, которые человек может воспринимать как легкое «трепетание» или «волнение» в животе.

Как возникает это ощущение

Эксперты отмечают, что «бабочки в животе» связаны с активацией симпатической нервной системы — той самой, которая включается в стрессовых или эмоционально значимых ситуациях.

В этот момент в организме происходит выброс адреналина, что приводит к:

ускорению сердечного ритма,

изменению кровотока в желудочно-кишечном тракте,

повышенной чувствительности нервных окончаний.

Именно сочетание этих факторов и формирует характерное ощущение «трепета» в животе.

Когда это может быть не просто эмоцией

Исследователи подчеркивают, что в большинстве случаев это абсолютно нормальная реакция организма на стресс, влюбленность или ожидание важного события.

Однако схожие ощущения могут возникать и при:

тревожных расстройствах,

панических атаках,

некоторых неврологических состояниях.

Исследования в области инсульта и поражений головного мозга показывают, что при нарушениях работы островковой доли мозга могут изменяться телесные ощущения и восприятие внутренних сигналов организма. В таких случаях человек может по-новому ощущать привычные процессы тела, включая работу желудка.

Современная нейронаука рассматривает «бабочки в животе» как результат работы взаимодействия эмоций и вегетативной нервной системы. Это нормальная физиологическая реакция, которая отражает то, как мозг и тело реагируют на стресс и эмоционально значимые события.

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