Кровавый водопад Антарктиды: в красных потоках нашли древних существ

Daily Mail: в кровавых водопадах Антарктиды нашли древних существ

В леднике Тейлора в Антарктиде ученые обнаружили уникальное сообщество древних морских существ, обитающих внутри знаменитого «Кровавого водопада». Об этом сообщило Daily Mail.

Кроваво-красный поток, вытекающий из ледяной толщи в озеро Бонни, долгое время оставался загадкой для ученых из-за своего необычного цвета. Новое исследование показало, что богатый железом соленый раствор является домом для микроорганизмов, которые оказались заперты под огромным слоем льда сотни тысяч лет назад.

В составе этой экосистемы были идентифицированы морские диатомовые водоросли, гаптофиты, динофлагелляты и инфузории, которые обычно встречаются в открытом океане.

Эти существа являются прямыми потомками древних морских обитателей, чья среда обитания была изолирована от внешнего мира в тот момент, когда ледник начал наступать и отрезал часть морской воды от мирового океана.

Ученые в научной работе описали это место «редким морским убежищем в полярной пустыне». Исследователи отмечают, что биологические следы указывают на сохранение морских сигнатур даже спустя долгое время после физического отделения от водной системы планеты.

Цвет водопада обусловлен присутствием соленой воды с высоким содержанием железа, которое моментально окисляется при контакте с воздухом, создавая эффект ржавчины.

Ранее ученые лишь предполагали, что источником воды было древнее море, затопившее долину Тейлора в теплый период. Однако теперь получены прямые генетические доказательства.

Группа экспертов изучила 167 образцов воды, льда и отложений, собранных в районе Сухих долин Мак-Мердо. С помощью секвенирования ДНК удалось установить, что более девяти процентов микроорганизмов в водопаде идентичны тем, что обитают в современном океане. В то время как в других частях Антарктиды этот показатель едва превышает один процент.

Обнаруженные формы жизни демонстрируют поразительную стойкость к агрессивной среде. Анализ показал, что микробы остаются биологически активными. Они восстанавливают поврежденные клетки и запускают механизмы защиты от стресса, чтобы выдерживать экстремальную соленость и отрицательные температуры. Вода под ледником выходит наружу при температуре около минус семи градусов Цельсия, но не замерзает из-за очень высокой концентрации соли.

Диатомовые водоросли, составляющие основу этой системы, имеют панцири из диоксида кремния, а динофлагелляты способны перемещаться с помощью специальных жгутиков.

Некоторые виды переходят в состояние спячки, ожидая более благоприятных условий.

Это открытие позволяет ученым лучше понять, как жизнь может сохраняться в экстремальных условиях на протяжении сотен тысяч лет, и помогает реконструировать климатическую историю Антарктиды.

Кроме того, «Кровавый водопад» дает редкое представление об экосистемах, которые оставались нетронутыми с тех пор, как ландшафт континента был полностью изменен глобальным похолоданием.

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