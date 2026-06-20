Не хочет делать домашнее задание: как помочь ребенку в учебе

Психолог Зудин: за нежеланием учиться стоит не лень, а вполне конкретные причины

Одна из распространенных причин семейных конфликтов — выполнение домашних заданий. Как объяснил в беседе с 5-tv.ru психолог, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Александр Зудин, в большинстве случаев за нежеланием учиться стоит не лень, а вполне конкретные причины.

«Ребенок не ленится назло. За нежеланием учиться всегда стоит конкретная причина», — пояснил эксперт.

Одним детям становится скучно из-за слишком простых или слишком сложных заданий. Другие не понимают, зачем им нужны отдельные предметы и как они пригодятся в будущем. Дополнительными факторами становятся страх ошибок, усталость после насыщенного дня и сложные отношения с учителями.

Можно ли заставить ребенка учиться

Заставить школьника заниматься действительно можно, однако такой подход редко дает долгосрочный результат.

«Когда ребенок учится из-под палки, под угрозой наказания и из страха, он запоминает материал ровно до контрольной», — отметил специалист.

По его словам, внешняя мотивация работает только до тех пор, пока рядом находится взрослый, который контролирует процесс. Намного важнее формировать внутренний интерес к знаниям и понимание того, зачем ребенку нужна учеба.

Что поможет в воспитании ребенка лучше наказаний

Эксперт порекомендовал постепенно передавать ответственность за учебу самому школьнику, связывать предметы с его интересами и будущими целями, а также чаще хвалить за старания, а не только за высокие оценки. Кроме того, родителям важно спокойно относиться к ошибкам ребенка.

«Тройка — это не катастрофа, это информация», — подчеркнул психолог.

По его мнению, дети охотнее учатся и развиваются там, где чувствуют поддержку, а не постоянный страх наказания.

Когда пора отпустить ситуацию

По словам Зудина, родителям стоит пересмотреть свое отношение к оценкам, если борьба за успеваемость начинает разрушать отношения в семье.

«Никакая пятерка по математике не стоит того, чтобы ребенок вырос с ощущением, что он недостаточно хорош для своей семьи», — заявил эксперт.

Психолог выразил уверенность, что гораздо важнее сохранить доверие между родителями и детьми. В этом случае ребенок со временем сможет найти собственную мотивацию и поверить в свои силы, а успехи в учебе станут следствием внутреннего интереса, а не постоянного давления со стороны взрослых.

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