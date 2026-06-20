Был инсульт? Жена Спивакова рассказала о состоянии госпитализированного дирижера

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 39 0

Врачи оставили артиста в больнице.

Что известно о состоянии здоровья дирижера Спивакова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Жена дирижера Владимира Спивакова: у него не было подозрений на инсульт

Подозрений на инсульт у народного артиста СССР, скрипача и дирижера Владимира Спивакова не было. Об этом сообщила его жена Сати Спивакова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, инсульта у маэстро нет, а подозрения на него даже не рассматривались.

«Инсульта нет, и даже подозрений не было», — сказала она.

При этом точный диагноз супруга артиста раскрывать не стала.

Также Сати Спивакова добавила, что у дирижера есть небольшая проблема со здоровьем, однако врачи считают ее легко устранимой.

До этого, 19 июня, митрополит Иларион сообщил о госпитализации Владимира Спивакова с подозрением на инсульт. Позднее он уточнил, что эта информация не подтвердилась, но артиста оставили в больнице.

Владимир Спиваков известен как выдающийся скрипач и дирижер. Он занимает пост художественного руководителя и главного дирижера Национального филармонического оркестра России, а также руководит Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы».

Маэстро также занимается развитием музыкального искусства, проводит фестивали и конкурсы, которые помогают молодым исполнителям заявить о себе.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, стали известны подробности диагноза Владимира Спивакова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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