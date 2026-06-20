Стали известны подробности диагноза Владимира Спивакова

Инсульт у дирижера Владимира Спивакова не подтвердился. Об этом сообщил митрополит Иларион.

«К счастью, диагноз „инсульт“ не подтвердился. Владимир Теодорович в больнице, продолжаем молиться!» — уточнил священнослужитель.

Ранее митрополит написал, что дирижер госпитализирован с подозрением на инсульт, призвав молиться за его здоровье.

«Просьба молиться о здравии Владимира Спивакова. Подозрение на инсульт, отвезли на скорой в больницу», — сообщил священнослужитель.

Владимир Спиваков — выдающийся скрипач и дирижер, известный далеко за пределами России. Он является художественным руководителем и главным дирижером Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Спиваков активно развивает музыкальное искусство, организуя фестивали и конкурсы, которые открывают новые горизонты для талантливых исполнителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда Владимиру Спивакову.

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