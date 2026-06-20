Стали известны подробности диагноза Владимира Спивакова
Ранее дирижера госпитализировали в одну из московских больниц.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Инсульт у дирижера Владимира Спивакова не подтвердился. Об этом сообщил митрополит Иларион.
«К счастью, диагноз „инсульт“ не подтвердился. Владимир Теодорович в больнице, продолжаем молиться!» — уточнил священнослужитель.
Ранее митрополит написал, что дирижер госпитализирован с подозрением на инсульт, призвав молиться за его здоровье.
«Просьба молиться о здравии Владимира Спивакова. Подозрение на инсульт, отвезли на скорой в больницу», — сообщил священнослужитель.
Владимир Спиваков — выдающийся скрипач и дирижер, известный далеко за пределами России. Он является художественным руководителем и главным дирижером Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Спиваков активно развивает музыкальное искусство, организуя фестивали и конкурсы, которые открывают новые горизонты для талантливых исполнителей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда Владимиру Спивакову.
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