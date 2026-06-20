Ловушка в квитанции: как мошенники крадут доступ к «Госуслугам» через QR-коды

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 40 0

Поддельные платежки могут приходить как электронно, так и раскладываться по почтовым ящикам.

Как можно потерять доступ к Госуслугам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Юрист Соловьев: аферисты взламывают аккаунты на Госуслугах через ложные QR-коды

Мошенники начали активно использовать фальшивые QR-коды для взлома личных аккаунтов россиян на портале «Госуслуги» и кражи денег с их банковских счетов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«QR-коды становятся одной из распространенных мошеннических схем, чтобы взломать финансовый кошелек и заполучить доступ к аккаунту в «Госуслугах», — сказал Соловьев.

Аферисты раскладывают по почтовым ящикам поддельные платежки с требованием произвести «доплату», например, по транспортному налогу за прошлый год. На бланке размещен QR-код, при сканировании которого на телефон жертвы мгновенно загружается вирус либо происходит взлом учетной записи на «Госуслугах».

По словам Соловьева, аналогичные вредоносные QR-коды злоумышленники отправляют и в электронном виде, маскируя их под уведомления о штрафах за нарушение ПДД или неоплаченные налоги на имущество.

«Поэтому следует в обязательном порядке удостовериться в реальности начисления, которое предлагается оплатить QR- кодом», — сказал юрист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что МВД России рекомендует жителям закрыть профили в соцсетях и не публиковать геометки. Это поможет снизить риск утечки персональных данных.

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