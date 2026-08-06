В Белгороде зрители спели «Катюшу» после отключения света на концерте

Эмоциональные кадры из Белгорода, которые подтверждают, что вместе мы можем преодолеть любые препятствия.

Во время концерта, посвященного годовщине освобождения города от фашистов, в зале внезапно пропал свет. Но зрители не позволили празднику прерваться.

Энергетикам удалось оперативно восстановить электричество, и спустя несколько минут концерт продолжился.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Александром Шуваевым. В ходе беседы врио главы региона доложил, что за два с половиной месяца объехал все муниципальные округа, чтобы выявить острые проблемы и наладить их решение.

Особое внимание, по словам Шуваева, уделяется вопросам безопасности на фоне участившихся обстрелов. Он сообщил, что налажено взаимодействие с Министерством обороны и добровольческим формированием «БАРС-Белгород», а также разработано изделие, позволяющее сбивать более 50% дронов самолетного типа.

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