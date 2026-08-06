В Белгороде зрители спели «Катюшу» после отключения света на концерте

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Проблемы с электричеством не испортили настроение и не сорвали празднование годовщины освобождения города от фашистов.

Фото, видео: Telegram/ Александр Шуваев / aleksandr_shuvaev; 5-tv.ru

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Эмоциональные кадры из Белгорода, которые подтверждают, что вместе мы можем преодолеть любые препятствия.

Во время концерта, посвященного годовщине освобождения города от фашистов, в зале внезапно пропал свет. Но зрители не позволили празднику прерваться.

Энергетикам удалось оперативно восстановить электричество, и спустя несколько минут концерт продолжился.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Александром Шуваевым. В ходе беседы врио главы региона доложил, что за два с половиной месяца объехал все муниципальные округа, чтобы выявить острые проблемы и наладить их решение.

Особое внимание, по словам Шуваева, уделяется вопросам безопасности на фоне участившихся обстрелов. Он сообщил, что налажено взаимодействие с Министерством обороны и добровольческим формированием «БАРС-Белгород», а также разработано изделие, позволяющее сбивать более 50% дронов самолетного типа.

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В Белгороде зрители спели «Катюшу» после отключения света на концерте

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