В МВД посоветовали россиянам закрыть профили в соцсетях

Такие меры помогут снизить риск утечки персональных данных.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В МВД России рекомендовали гражданам ограничить доступ посторонних к своим профилям в соцсетях и не публиковать геометки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В министерстве пояснили, что такие меры помогут снизить риск утечки персональных данных.
Также россиянам посоветовали внимательно проверить, какая личная информация у них есть в открытом доступе. Так, из соцсетей и мессенджеров лучше удалить фотографии документов, а также снимки, по которым можно узнать адрес, маршруты передвижения или другие важные сведения о человеке.
Как напомнили в МВД, пользователям стоит активнее применять настройки приватности. С их помощью можно ограничить круг людей, которым доступны публикации, снимки, личные данные и информация об активности в сети.
Отдельно в ведомстве порекомендовали включить двухфакторную аутентификацию во всех мессенджерах, поскольку такая защита усложняет доступ к аккаунту для мошенников, даже если они узнают пароль.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мошенники освоили еще две сферы для обмана россиян.
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