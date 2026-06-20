В Мюнхене столкнулись два поезда — один человек погиб

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Алена Куликова
Алена Куликова 25 0

Два вагона сошли с рельсов и рухнули с эстакады на проезжую часть под ней.

В Германии столкнулись два грузовых поезда

Фото: Reuters/Christine Uyanik

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В Германии столкнулись два грузовых состава

В Мюнхене в результате столкновения двух грузовых составов на мосту погиб один человек. Инцидент произошел рано утром в северном районе Мильбертсхофен в Германии. Об этом сообщило издание Reuters.

По данным местной полиции, удар был настолько сильным, что два вагона сошли с рельсов и рухнули с эстакады на проезжую часть под ней.

На место происшествия выехали около 60 спасателей и пожарных, которые занялись ликвидацией последствий и обеспечением безопасности в районе аварии. Причины столкновения выясняются, движение на участке перекрыто. Подробностей о пострадавших пока нет.

Движение по мосту и под ним было частично перекрыто, чтобы дать возможность следователям осмотреть место происшествия и изъять записи с камер наблюдения.

Как ранее писал 5-tv.ru, в Стамбульском метро поезд сошел с рельсов, после чего движение других составов было приостановлено. В результате инцидента пострадали три человека.

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