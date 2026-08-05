«Порвать русских»: политолог связал политику Мерца с «генетической обидой»

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 51 0

Политик работает не для граждан своей страны.

Фото, видео: Reuters/Nadja Wohlleben; Архив Евгения Михайлова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Политолог Михайлов связал политику Мерца с генетической обидой

Канцлер Германии Фридрих Мерц работает не для граждан своей страны, а в интересах США. Об этом 5-tv.ru рассказал политолог Евгений Михайлов.

«Конечно, есть такое ощущение, что Мерц все эти годы исключительно действовал в интересах американских и тех сил, которые в принципе помогли прийти к нему к власти. <…> Он выполнял определенные задачи по усугублению экономики Германии, в интересах США и для Украины», — уверен эксперт.

Он подчеркнул, что все правящие элиты ярых русофобских стран являются воспитанниками Соединенных Штатов и Великобритании. Они же активно поддерживают киевский режим.

Кроме того, многие власть имущие деятели Запада — и Фридрих Мерц, и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — имеют предков, которые занимали те или иные должности в Третьем рейхе. Что тоже, по мнению Михайлова, показательно.

«Это еще есть такая некая генетическая память, обида. Порвать русских. В очередной раз совершив ошибку германского правительства, которая произошла в Великую Отечественную», — заметил политолог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Германия может перестать поддерживать Украину только после смены правящей партии. И даже отставка Мерца не сильно повлияет на позицию Берлина в этом вопросе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
81.13
1.06 93.58
1.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:36
Грозит обезвоживанием: как избежать «взрывной диареи»
17:16
«Ты беременна не от меня»: житель Москвы зарезал жену из-за ревности
17:05
Путин обсудил с Шуваевым обеспечение безопасности Белгородской области
17:00
Движение вместо таблеток: врач назвал простую привычку для долгой жизни
16:56
По примеру США: как Германия будет финансировать Украину после отставки Мерца
16:48
«Порвать русских»: политолог связал политику Мерца с «генетической обидой»

Сейчас читают

Трамп и Нетаньяху хотят втянуть в войну с Ираном республики бывшего СССР
Владельцы квартир могут сэкономить на платежах ЖКХ
Бузова взялась за старое: появилось новое фото с бывшим
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео