Политолог Михайлов связал политику Мерца с генетической обидой

Канцлер Германии Фридрих Мерц работает не для граждан своей страны, а в интересах США. Об этом 5-tv.ru рассказал политолог Евгений Михайлов.

«Конечно, есть такое ощущение, что Мерц все эти годы исключительно действовал в интересах американских и тех сил, которые в принципе помогли прийти к нему к власти. <…> Он выполнял определенные задачи по усугублению экономики Германии, в интересах США и для Украины», — уверен эксперт.

Он подчеркнул, что все правящие элиты ярых русофобских стран являются воспитанниками Соединенных Штатов и Великобритании. Они же активно поддерживают киевский режим.

Кроме того, многие власть имущие деятели Запада — и Фридрих Мерц, и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — имеют предков, которые занимали те или иные должности в Третьем рейхе. Что тоже, по мнению Михайлова, показательно.

«Это еще есть такая некая генетическая память, обида. Порвать русских. В очередной раз совершив ошибку германского правительства, которая произошла в Великую Отечественную», — заметил политолог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Германия может перестать поддерживать Украину только после смены правящей партии. И даже отставка Мерца не сильно повлияет на позицию Берлина в этом вопросе.

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