Движение вместо таблеток: врач назвал простую привычку для долгой жизни

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Даже умеренная ежедневная нагрузка способна снизить риск серьезных заболеваний и поддержать организм без изнурительных тренировок.

Какие привычки увеличивают продолжительность жизни спорт

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Антонов: для укрепления здоровья достаточно двигаться 20-40 минут в день

Для укрепления здоровья взрослому человеку достаточно регулярно двигаться по 20–40 минут в день. Такая активность помогает уменьшить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, ожирения, некоторых видов рака и преждевременной смерти. Об этом Life.ru рассказал старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины Кирилл Антонов.

По словам специалиста, современные рекомендации предусматривают от 150 до 300 минут умеренной нагрузки в неделю либо от 75 до 150 минут интенсивных занятий. При этом речь идет не только о спорте. Пользу организму приносят пешие прогулки, подъем по лестнице, домашняя работа и короткие разминки в течение дня.

Хорошим ориентиром Антонов назвал от семи до десяти тысяч шагов в сутки. Однако людям, которые раньше мало двигались, необязательно сразу стремиться к таким показателям. Начать можно с четырех-пяти тысяч шагов, постепенно увеличивая нагрузку. Главным условием врач назвал регулярность, а не попытки установить личные рекорды.

Оптимальная программа должна включать несколько видов активности. Аэробные нагрузки — ходьбу, плавание или езду на велосипеде — желательно сочетать с силовыми упражнениями не менее двух раз в неделю. После 60 лет особое значение приобретают занятия на гибкость и равновесие. Такой подход помогает сохранять мышцы, поддерживать суставы, улучшать обмен веществ и снижать риск падений.

Даже при выполнении недельной нормы тренировок длительное сидение продолжает вредить организму. Людям, которые работают за компьютером, специалист посоветовал вставать каждые 30–60 минут и хотя бы несколько минут ходить или делать легкую разминку. Это улучшает кровообращение и уменьшает негативные последствия малоподвижного образа жизни.

При хронических заболеваниях, ожирении или проблемах с сердцем уровень нагрузки необходимо заранее обсудить с врачом. Правильно подобранная и постоянная активность, по словам Антонова, полезнее редких, но чрезмерно тяжелых тренировок, способных стать стрессом для неподготовленного организма.

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