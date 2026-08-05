По примеру США: как Германия будет финансировать Украину после отставки Мерца

Политолог Михайлов: Германия поменяет подход к финансированию Украины

Германия не откажется от помощи Украине, но пересмотрит подход к ее финансированию после отставки канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом 5-tv.ru рассказал политолог Евгений Михайлов.

Он отметил, что после ухода действующего канцлера, который активно обсуждается в Берлине, Германия не откажется от поддержки киевского режима, однако сменит подход к его финансированию. Вполне вероятно, что ФРГ возьмут пример с США и предпочтут выдавать Украине кредиты.

«От поддержки Киева Германия не откажется. Ну невозможно. Но урезать или же как бы под минимальные какие-то кредиты выдавать деньги, как вот американцы. Они же ничего просто так не делают. Ну вот, под какие-то гарантии Германия сможет и, скорее всего, так и будет, иначе партия Мерца ХДС (Христианско-демократический союз — правящая партия. — Прим. ред.), она еще больше потеряет очки и влияние», — предположил эксперт.

Он добавил, что конкурирующие политические силы, вроде партии «Альтернатива для Германии», уже «наступают на пятки» правящей ХДС. И получают свои баллы они во многом благодаря критике действующего канцлера и тех, кто его поддерживает. При этом данные партии становятся заметной силой во властных структурах страны.

«То есть, это вопрос всего лишь короткого времени, когда однопартийцы и правящая партия Германии потеряет любые возможности контролировать финансовые потоки. Поэтому на этом испуге, конечно, будет пересмотрена политика поддержки киевского режима. Но полностью от нее не откажутся», — уточнил политолог.

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