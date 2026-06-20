Борщевик атакует участок: как избавиться от опасного гиганта

Простое скашивание борщевика редко приводит к его полной гибели

Борщевик давно перестал быть просто сорняком. Это агрессивное растение способно за несколько сезонов захватить участок, вытеснить другие культуры и создать серьезную угрозу для здоровья человека.

Многие дачники сталкиваются с ним ежегодно, однако избавиться от борщевика окончательно удается далеко не всем. Причина в его живучести, огромном количестве семян и способности быстро восстанавливаться после повреждений.

Помимо угрозы для здоровья, борщевик может обернуться для владельца участка и финансовыми потерями. В России действуют нормы, предусматривающие штрафы за непринятие мер по уничтожению опасного сорняка на земле. Размер штрафа для физического лица начинается от 20 тысяч рублей, а для юридических — от 400 тысяч.

Почему борщевик считается опасным растением

Наибольшую угрозу представляет борщевик Сосновского. Именно этот вид активно распространяется во многих регионах России.

Главная опасность заключается в соке растения. В его составе содержатся особые вещества — фуранокумарины. При попадании на кожу они резко повышают чувствительность к ультрафиолету.

Сам по себе контакт с соком может не вызвать неприятных ощущений. Однако после пребывания на солнце на коже появляются ожоги, которые нередко оказываются весьма серьезными.

Особенно опасно попадание сока на лицо, в глаза, на слизистые оболочки, на большие участки тела. В тяжелых случаях человеку может потребоваться медицинская помощь. Если сок попал в глаза, последствия могут быть гораздо серьезнее — вплоть до временного ухудшения зрения.

Кроме того, заросли борщевика быстро вытесняют местную растительность. Под плотными листьями другие растения не получают достаточного количества света и постепенно погибают.

Что делать при контакте с растением

Если сок борщевика оказался на коже, действовать нужно как можно быстрее. В первую очередь необходимо тщательно промыть пораженный участок водой с мылом и закрыть кожу от солнечного света плотной тканью. Также следует избегать пребывания на солнце минимум двое суток. Если появились волдыри или сильный отек, лучше обратиться к врачу.

Почему борщевик так сложно уничтожить

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Это растение обладает мощной корневой системой и высокой семенной продуктивностью. Один взрослый экземпляр способен дать несколько десятков тысяч семян. Они сохраняют всхожесть в почве несколько лет.

Даже если уничтожить надземную часть растения, оставшиеся в земле семена могут дать новые всходы уже следующей весной. Именно поэтому борьба с борщевиком требует системного подхода и часто занимает не один сезон.

Когда лучше начинать борьбу

www.globallookpress.com/A. Jagel

Наиболее уязвим борщевик весной и в начале лета, когда растения только набирают зеленую массу.

Именно в этот период механические и химические методы показывают максимальную эффективность. Чем раньше начать уничтожение всходов, тем меньше шансов, что растение успеет зацвести и распространить семена.

Полностью избавиться от борщевика за один сезон удается редко. Однако регулярная обработка и контроль территории позволяют постепенно очистить участок и предотвратить новое распространение опасного сорняка.

Механические способы борьбы

На небольших участках можно использовать ручное удаление. Работы проводят только в плотной защитной одежде:

закрытых перчатках;

длинных рукавах;

брюках;

защитных очках.

Самым эффективным считается подрезание корня на глубине около 10–15 сантиметров ниже точки роста. Простое скашивание обычно дает лишь временный результат.

Молодые растения можно выкапывать полностью вместе с корневой системой. Если борщевик уже начал цвести, важно удалить соцветия до созревания семян.

Помогает ли регулярное скашивание

Скашивание способно ослабить растение, но редко приводит к его полной гибели. Чтобы добиться результата, процедуру приходится повторять несколько раз за сезон.

Особенно важно не допускать образования цветоносов. Если борщевик успеет дать семена, борьбу придется начинать практически заново. Поэтому скашивание чаще используют как дополнительную меру в сочетании с другими методами.

Химическая обработка

На крупных территориях нередко применяют гербициды. Наиболее эффективны препараты на основе глифосата и некоторых других действующих веществ, предназначенных для борьбы с многолетними сорняками. Обработку проводят по активно растущим листьям.

При использовании химических средств необходимо строго соблюдать инструкцию производителя и использовать средства индивидуальной защиты. Важно помнить, что гербициды могут воздействовать не только на борщевик, но и на другие растения.

Как не допустить повторного появления

Даже после уничтожения взрослых растений участок необходимо контролировать еще несколько лет. Специалисты рекомендуют регулярно осматривать территорию, удалять молодые всходы, не допускать цветения новых растений, а также поддерживать участок в ухоженном виде.

Хороший эффект дает засев освобожденных территорий газонными травами или другими плотными культурами, которые создают конкуренцию для сорняка.

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