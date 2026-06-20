В МИД Ирана потребовали от США срочно принять меры в отношении Израиля

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 21 0

Действия еврейского государства в Ливане могут сорвать выполнение договоренностей, которые были достигнуты между странами.

Почему Иран требует от США остановить Израиль

Фото: www.globallookpress.com/Jerzy Dabrowski

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

МИД Ирана: США должны повлиять на Израиль для сохранения меморандума

США должны срочно принять меры в отношении Израиля, иначе меморандум о взаимопонимании и прекращении боевых действий окажется под угрозой. Об этом сообщили в МИД Ирана.

В Тегеране отметили, что действия Израиля в Ливане могут сорвать выполнение договоренностей, которые до этого были достигнуты между США и Ираном. В иранском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Вашингтон должен использовать свое влияние на израильскую сторону для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

Речь идет о меморандуме, который США и Иран подписали 18 июня. Документ состоит из 14 пунктов и предусматривает прекращение боевых действий на всех направлениях, включая ливанское. Соглашение было согласовано и подписано в электронном виде и вступило в силу.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал эту договоренность очень сильной. По его словам, она должна гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие. В Тегеране при этом отмечали, что меморандум является только первым шагом, а переговоры по финальному соглашению должны начаться через 60 дней после его подписания.

При этом израильские власти, как сообщал 5-tv.ru, заявили, что не намерены сворачивать военное присутствие в южных районах Ливана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя обострение на границе после атаки бойцов движения «Хезболла», сообщил, что утром провел совещание с министром обороны Исраэлем Кацем и начальником Генштаба Эялем Замиром.

Нетаньяху подчеркивал, что Израиль будет жестко отвечать на любые атаки против своих военных и граждан. По его словам, Армия обороны Израиля примет меры для предотвращения угроз своим силам и территории страны. Премьер-министр также отметил, что израильские подразделения останутся в приграничной зоне столько, сколько потребуется для защиты северных районов Израиля.

Израиль не участвовал в переговорах по меморандуму между США и Ираном.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.44
0.08 84.17
-0.86
Лунный календарь питания и диет на июль 2026: когда и что есть знакам зод...

Последние новости

18:22
Крадет отдых: почему нельзя хвататься за телефон, если вдруг встал ночью
18:20
«Паника, суета, дети плачут»: официант из ТЦ в Краснодаре о нападении
18:18
В Пакистане анонсировали технические переговоры США и Ирана
18:11
«Я все-таки сам буду»: Батрутдинов заговорил о жизни после свадьбы
18:04
Не каждая трава полезна: главные секреты идеального компоста
18:02
Трамп: Мелони пыталась повысить свой рейтинг за счет дружбы с США

Сейчас читают

«Душераздирающий крик»: очевидец о первых минутах нападения в ТЦ Краснодара
Мужчина с ножом напал на людей в ТЦ Краснодара
Летний режим без границ: психолог об опасности сна до полудня для подростков
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео