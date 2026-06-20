В МИД Ирана потребовали от США срочно принять меры в отношении Израиля

МИД Ирана: США должны повлиять на Израиль для сохранения меморандума

США должны срочно принять меры в отношении Израиля, иначе меморандум о взаимопонимании и прекращении боевых действий окажется под угрозой. Об этом сообщили в МИД Ирана.

В Тегеране отметили, что действия Израиля в Ливане могут сорвать выполнение договоренностей, которые до этого были достигнуты между США и Ираном. В иранском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Вашингтон должен использовать свое влияние на израильскую сторону для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

Речь идет о меморандуме, который США и Иран подписали 18 июня. Документ состоит из 14 пунктов и предусматривает прекращение боевых действий на всех направлениях, включая ливанское. Соглашение было согласовано и подписано в электронном виде и вступило в силу.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал эту договоренность очень сильной. По его словам, она должна гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие. В Тегеране при этом отмечали, что меморандум является только первым шагом, а переговоры по финальному соглашению должны начаться через 60 дней после его подписания.

При этом израильские власти, как сообщал 5-tv.ru, заявили, что не намерены сворачивать военное присутствие в южных районах Ливана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя обострение на границе после атаки бойцов движения «Хезболла», сообщил, что утром провел совещание с министром обороны Исраэлем Кацем и начальником Генштаба Эялем Замиром.

Нетаньяху подчеркивал, что Израиль будет жестко отвечать на любые атаки против своих военных и граждан. По его словам, Армия обороны Израиля примет меры для предотвращения угроз своим силам и территории страны. Премьер-министр также отметил, что израильские подразделения останутся в приграничной зоне столько, сколько потребуется для защиты северных районов Израиля.

Израиль не участвовал в переговорах по меморандуму между США и Ираном.

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