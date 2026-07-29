США ввели санкции против 10 организаций и восьми танкеров Ирана

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Алена Куликова
Алена Куликова 55 0

Под ограничения попали юридические лица и нефтяные танкеры.

США ввели очередной пакет санкций против Ирана.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Соединенные Штаты Америки внесли в санкционный список по Ирану десять юридических лиц и восемь танкеров. Уведомление об этом 29 июля опубликовало управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Согласно опубликованным данным, под ограничения попали организации, зарегистрированные в Иране, Гонконге и на Маршалловых Островах. Включение в санкционный перечень предусматривает заморозку активов фигурантов на территории США, а американским гражданам и компаниям запрещается проводить с ними коммерческие операции.

Решение о введении новых ограничений было принято на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил о намерении нанести мощные удары по стране в ответ на обстрел американских военных в Иордании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о возможном нанесении удара по Ирану.

Глава Белого дома сделал заявление после атаки на американских военнослужащих в Иордании. Он сообщил о намерении провести мощную операцию против Тегерана, если возникнет такая необходимость.

Ранее Трамп также заявлял, что США могут уничтожить иранский ядерный объект, расположенный внутри горного массива Пикакс, в случае отсутствия соглашения с Тегераном. По его словам, американская сторона располагает информацией о ситуации на объекте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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