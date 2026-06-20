Напавший на посетителей ТЦ в Краснодаре имел проблемы с психикой

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 110 0

Кроме того, 19-летний парень несколько раз пытался свести счеты с жизнью.

Что известно о личности нападавшего на ТЦ в Краснодаре

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Напавший на посетителей ТЦ Краснодара имел инфантильное расстройство личности

У 19-летнего Григория А., напавшего с ножом на посетителей краснодарского ТЦ West Mall, диагностировано инфантильное расстройство личности. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным собеседника, психическое заболевание у молодого человека выявили еще в 2016 году во время медицинского осмотра. Также стало известно, что у парня были попытки суицида.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Григорий ворвался в торговый центр, вооружившись ножом, и начал кидаться на случайных посетителей. В результате нападения пострадали несколько человек, одна женщина скончалась от полученных ранений в машине скорой помощи.

Помимо этого, злоумышленник забросил петарду в детский развлекательный центр. Громкий хлопок спровоцировал панику и активировал пожарную сигнализацию.

Остановить нападавшего смог один из посетителей торгового центра. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство. В рамках расследования также назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

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