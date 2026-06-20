Беременная женщина пострадала в результате нападения на ТЦ в Краснодаре

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 82 0

Молодого человека, который ранил ее и других посетителей, уже задержали.

Кто пострадал в результате нападения на ТЦ в Краснодаре

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Среди пострадавших в результате нападения на посетителей краснодарского торгового центра West Mall оказалась беременная женщина. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Местный житель 2007 года рождения ворвался в ТЦ и начал наносить удары ножом посетителям. В результате нападения одна женщина скончалась от полученных ран по пути в больницу, еще пять человек ранены.

Парень также забросил в детский развлекательный центр петарду, напугав людей громким хлопком и спровоцировав запуск пожарной сигнализации.

Остановить нападавшего смог один из очевидцев. На первом допросе задержанный рассказал, что работает в строительном магазине, живет с матерью, братом и двумя сестрами, а в момент совершения преступления был абсолютно трезв.

По факту трагедии в Краснодаре уже возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что хлопок от петарды был такой силы, что посетители торгового центра сначала подумали, что это взорвался беспилотник.

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