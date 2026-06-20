В Чикаго неизвестные открыли огонь по толпе людей

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 32 0

В результате стрельбы ранены 13 человек.

Сколько человек ранены в результате стрельбы в Чикаго

Фото: www.globallookpress.com/Kyle Mazza

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По меньшей мере 13 человек получили ранения в результате массовой стрельбы, которую неизвестные открыли по толпе в Чикаго. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на городскую полицию.

«В пятницу вечером (в субботу утром по московскому времени. — Прим. ред.) на южной стороне города двое, стрелявших из проезжающего автомобиля, ранили по меньшей мере 13 человек», — говорится в сообщении телеканала.

По данным телеканала, красный внедорожник подъехал к большой группе людей, и двое, находившихся в машине, без предупреждения открыли огонь по толпе.

После стрельбы неизвестные скрылись с места происшествия. Все пострадавшие, среди которых люди от 17 до 47 лет, были оперативно госпитализированы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Таймс-Сквер в Нью-Йорке произошла стрельба. Местная полиция оперативно задержала несовершеннолетнего подозреваемого и изъяла у него оружие. По предварительным данным, пострадавших нет. Началось расследование и поиск всех причастных к произошедшему.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.44
0.08 84.17
-0.86
Лунный календарь питания и диет на июль 2026: когда и что есть знакам зод...

Последние новости

21:21
Сергей Собянин рассказал о строительстве нового комплекса НИИ Склифосовского
21:01
«Моя популярность — не ваше дело»: Мелони жестко ответила на заявления Трампа
20:42
Ловушка в квитанции: как мошенники крадут доступ к «Госуслугам» через QR-коды
20:25
Напавший на посетителей ТЦ в Краснодаре имел проблемы с психикой
20:09
Радиационный фон ЗАЭС после отключения электроснабжения остается в норме
20:00
Кубанского бизнесмена подозревают в краже яблок на сумму 18,3 миллиона рублей

Сейчас читают

«Паника, суета, дети плачут»: официант из ТЦ в Краснодаре о нападении
Молодой человек с ножом напал на посетителей ТЦ в Краснодаре: что известно
В эту ночь сбудутся мечты выпускников: чем удивят «Алые паруса» в 2026 году
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео