На Таймс-Сквер в Нью-Йорке произошла стрельба. Об этом сообщило издание CBS.

Отмечается, что местная полиция задержала несовершеннолетнего подозреваемого, у которого изъяли оружие. По предварительным данным, пострадавших нет.

Правоохранители продолжают поиски других лиц, которые могли быть причастны к инциденту.

Как ранее писал 5-tv.ru, 7 июня в американском городе Толедо, штат Огайо, произошла массовая стрельба рядом с фестивалем. В результате инцидента, 12 человек получили огнестрельные ранения, двое из которых находились в критическом состоянии.

Посетители описали происходящее как «полный хаос», сообщив о не менее десяти выстрелов. Предварительно огонь открыли два человека, который, вероятно, стреляли друг в друга.

А накануне в больнице американского штата Делавэр также произошла стрельба. Полиция обнаружила двух пострадавших от огнестрельных ранений.

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