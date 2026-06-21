В Швеции нашли утерянную запись песни Виктора Цоя «Дети минут»

В Швеции обнаружили редкую аудиозапись ранее считавшейся утерянной песни «Дети минут» в исполнении легендарного лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя. Об этом сообщил архивист и коллекционер Сергей Чубраев в беседе с изданием KP.RU.

История этой находки началась еще в 2020 году во время изучения архивов на даче басиста группы «Звуки Му» Александра Липницкого. Именно там Чубраев наткнулся на уникальный экспонат — листок с текстом песни «Дети минут», написанный рукой самого Цоя.

Липницкий тогда рассказал, что музыкант пел эту композицию под гитару исключительно в кругу близких друзей, а от профессиональной записи в студии наотрез отказывался.

«Тогда официально считалось, что песня утеряна. На меня это произвело такое впечатление, что я решил все же поискать ее. Методом исключения я убрал из поиска СНГ, потому что, если за 30 лет ничего не нашли, то шансов нет», — поделился Чубраев.

В итоге коллекционер начал опрашивать зарубежных знакомых рок-музыканта. Поиски привели его к шведской подруге Цоя Саре Океррен. Выяснилось, что в 1988 году во время одной из дружеских вечеринок девушка записала домашнее исполнение «Детей минут» на плеер. Раритетная аудиокассета все эти годы бережно хранилась в Швеции, откуда ее и удалось забрать архивисту.

Как пишет Газета.ру, впервые услышать найденную запись фанаты смогут уже 21 июня — в день рождения Виктора Цоя. Композиция прозвучит в финале документального фильма, посвященного музыканту.

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