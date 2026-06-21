Анна Цуканова-Котт шокировала мужа своим желанием: «Этого очень не хватает»

Анна Цуканова-Котт захотела открыть магазин одежды

Актриса Анна Цуканова-Котт задумалась над запуском собственной линии одежды. При этом идея артистки ошарашила ее мужа. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на открытии бутика коллеги Павла Деревянко и его супруги Зои Фуц «FABZPRO».

При этом звезда отметила, что сейчас план по открытию своего магазина одежды находится на начальной стадии. Она подчеркнула, что речь пока идет лишь об идее.

«Он (муж — Прим.ред.) в шоке. Открытие магазина находится на начальной стадии, на стадии идеи. Я как-то не сильно увлекаюсь красотой, а в основном удобной одеждой», — сказала актриса.

Говоря о выборе, Анна отметила, что ей не хватает комфортных вещей. Она также поблагодарила Деревянко за то, что решил ориентироваться именно на удобные вещи.

«У меня не хватает чего-то комфортного, удобного. Поэтому Пашу я как раз очень поддерживаю за то, что он сделал такой комфортный бренд с лонгами, удобной одеждой. Этого очень не хватает», — добавила Цуканова-Котт.

Ранее актриса заявила, что учится финансовой грамотности, при этом у ее детей это получается куда лучше. Так, ее сын уже смог накопить на машину.

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