«Игра окончена»: на Западе заявили о скором уходе Стармера в отставку

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 26 0

Число депутатов, требующих от премьера покинуть должность, перевалило за 100.

Когда Кир Стармер подаст в отставку

Фото: Reuters/Isabel Infantes

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Telegraph: Кир Стармер подаст в отставку в понедельник

Сторонники британского премьера Кира Стармера уверены, что в ближайшие дни он объявит об уходе со своего поста. Об этом сообщает ежедневное местное издание Telegraph со ссылкой на официальных лиц.

«Союзники Кира Стармера верят, что он готовится покинуть пост. Критикуемый премьер-министр осознает, что „игра окончена“», — приводит газета слова одного из представителей Лейбористской партии.

Собеседник также подчеркнул, что Стармер может подать в отставку в понедельник, 22 июня. По его словам, сейчас глава правительства Великобритании получает слова поддержки только от самых близких — семьи и друзей.

Кроме того, издание заявило, что число британских депутатов, требующих от Стармера сложить свои полномочия, продолжает расти — сейчас за его уход выступают свыше 100 представителей.

Сам Стармер накануне открыто говорил, что не собирается покидать свою должность, несмотря на череду отставок в правительстве. При этом СМИ писали, что он может изменить свое решение после беседы с супругой Викторией и другими членами семьи.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев призвал инопланетян отправить Стармера в отставку.

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