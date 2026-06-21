Рост, цвет глаз и умственные способности: что можно «заказать» при создании ребенка уже сегодня

На этом фоне уже совсем по-другому читаешь новость о том, что западная наука сделала еще один шаг к созданию сверхчеловека. Или людей-мутантов, это уж как пойдет.

Ученые из Колумбийского университета рассказали об экспериментах, которые позволяют точечно редактировать ДНК человеческого эмбриона на самой ранней стадии его развития.

ДНК — это код, написанный четырьмя буквами, которые всегда стоят парами, генетическая ошибка — это одна «не та буква» на миллион. Которую надо заменить. Сейчас для этого используют так называемую технологию «ножниц» CRISPR. Она вырезает целый кусок ДНК.

Всей двойной спирали, это действенно, но это грубо. И чревато последствиями. Новая технология — мягче, как ластик, она исправляет конкретную букву. Конечно, подается это как способ лечить генетические болезни на самой ранней стадии, еще до рождения.

Но вот что интересно, один из соавторов — Натан Трефф, главный клинический директор компании Nucleus Genomics. Она сейчас предлагает за деньги выбрать «лучшего» ребенка для рождения. Лучшего с точки зрения внешности — рост, цвет волос, цвет глаз — это же все расписано в ДНК, лучшего по физическим и умственным характеристикам. Пара делает ЭКО, получает несколько зародышей и выбирает. Сейчас.

Но, судя по экспериментам Треффа, следующее предложение — «улучшить» «лучший» зародыш. В зависимости от фантазии и кошелька «родителей». Или родителя, другая группа ученых уже работает над тем, чтобы отправить в прошлое «мужское» и «женское» начало. И размножаться «почкованием». Как растения или грибы.

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