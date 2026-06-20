«Я все-таки сам буду»: Батрутдинов заговорил о жизни после свадьбы

Батрутдинов заявил о готовности самостоятельно вести быт после свадьбы

Шоумен Тимур Батрутдинов не планирует перекладывать бытовые заботы на будущую супругу. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru на открытии бутика, который запустили супруги Зоя Фуць и Павел Деревянко.

Во время общения с корреспондентом артист затронул тему домашних обязанностей и признался, что уже сейчас самостоятельно занимается повседневными делами. На вопрос о том, стирает ли он вещи без посторонней помощи, Батрутдинов ответил утвердительно и дал понять, что не видит в этом проблемы.

По словам телеведущего, семейная жизнь не изменит его подход к бытовым вопросам. Более того, он отметил, что после свадьбы намерен продолжать самостоятельно заботиться о себе.

«Я когда женюсь, я все-таки сам буду стирать. И готовить, видимо», — сказал Батрутдинов.

Во время мероприятия корреспондент 5-tv.ru также поинтересовался отношением Батрутдинова к брачному договору, который, как сообщалось ранее, решили заключить Деревянко и его избранница.

Однако артист предпочел не углубляться в тему и с юмором ушел от ответа. Не стал он подробно комментировать и вопросы о возможных косметологических процедурах, которые нередко обсуждают в шоу-бизнесе.

В ходе беседы Батрутдинов также рассказал о своих потребительских привычках. По его словам, он редко посещает магазины лично и чаще оформляет покупки дистанционно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актер Павел Деревянко откровенно высказался о долгах. Несмотря на сложный жизненный этап, артист сохранил прежнее отношение к миру и людям.

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