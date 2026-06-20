«Я все-таки сам буду»: Батрутдинов заговорил о жизни после свадьбы

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 27 0

Юморист рассказал о взглядах на домашние обязанности и семейные отношения.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Батрутдинов заявил о готовности самостоятельно вести быт после свадьбы

Шоумен Тимур Батрутдинов не планирует перекладывать бытовые заботы на будущую супругу. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru на открытии бутика, который запустили супруги Зоя Фуць и Павел Деревянко.

Во время общения с корреспондентом артист затронул тему домашних обязанностей и признался, что уже сейчас самостоятельно занимается повседневными делами. На вопрос о том, стирает ли он вещи без посторонней помощи, Батрутдинов ответил утвердительно и дал понять, что не видит в этом проблемы.

По словам телеведущего, семейная жизнь не изменит его подход к бытовым вопросам. Более того, он отметил, что после свадьбы намерен продолжать самостоятельно заботиться о себе.

«Я когда женюсь, я все-таки сам буду стирать. И готовить, видимо», — сказал Батрутдинов.

Во время мероприятия корреспондент 5-tv.ru также поинтересовался отношением Батрутдинова к брачному договору, который, как сообщалось ранее, решили заключить Деревянко и его избранница.

Однако артист предпочел не углубляться в тему и с юмором ушел от ответа. Не стал он подробно комментировать и вопросы о возможных косметологических процедурах, которые нередко обсуждают в шоу-бизнесе.

В ходе беседы Батрутдинов также рассказал о своих потребительских привычках. По его словам, он редко посещает магазины лично и чаще оформляет покупки дистанционно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актер Павел Деревянко откровенно высказался о долгах. Несмотря на сложный жизненный этап, артист сохранил прежнее отношение к миру и людям.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.44
0.08 84.17
-0.86
Лунный календарь питания и диет на июль 2026: когда и что есть знакам зод...

Последние новости

18:22
Крадет отдых: почему нельзя хвататься за телефон, если вдруг встал ночью
18:20
«Паника, суета, дети плачут»: официант из ТЦ в Краснодаре о нападении
18:18
В Пакистане анонсировали технические переговоры США и Ирана
18:11
«Я все-таки сам буду»: Батрутдинов заговорил о жизни после свадьбы
18:04
Не каждая трава полезна: главные секреты идеального компоста
18:02
Трамп: Мелони пыталась повысить свой рейтинг за счет дружбы с США

Сейчас читают

«Душераздирающий крик»: очевидец о первых минутах нападения в ТЦ Краснодара
Мужчина с ножом напал на людей в ТЦ Краснодара
Летний режим без границ: психолог об опасности сна до полудня для подростков
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео