Пьяный мужчина пробрался в лагерь «Орленок» и избил детей

МВД: полиция задержала мужчину, причинившего телесные повреждения детям в Тыве

В Республике Тыва сотрудники полиции задержали мужчину, который проник в лагерь «Орленок» и избил детей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону в Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел ночью 21 июня. Молодой человек 25 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пробрался в лагерь «Орленок» и причинил телесные повреждения детям. Кроме того, в приступе агрессии мужчина сломал мебель.

«Злоумышленник был задержан работниками лагеря и передан оперативно прибывшим сотрудникам полиции», — уточнили в пресс-службе МВД.

На место происшествия также была вызвана бригада скорой. Врачи, прибывшие в детский лагерь, оказали несовершеннолетним необходимую помощь. Госпитализация никому из ребят не потребовалась.

В настоящее время правоохранители выясняют все детали случившегося. С какой целью 25-летний задержанный проник в лагерь, тоже пока неизвестно.

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