Во Владивостоке мужчина избил 14-летнего подростка в лифте
Нападение попало на камеры видеонаблюдения.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Во Владивостоке 54-летний мужчина избил 14-летнего подростка в лифте жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) по Приморскому краю в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел на улице Хабаровской во Фрунзенском районе города. По данным следствия, местный житель нанес телесные повреждения школьнику в лифте жилого дома. Нападение попало на камеры видеонаблюдения.
Правоохранительные органы установили личность подозреваемого. Он был задержан и доставлен в следственный отдел.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что две женщины избили 14-летнюю девочку, пришедшую в гости к своим подругам в Новой Москве. Взрослым не понравилось, что подросток попытался попасть в подъезд.
В результате разгоревшегося конфликта девочка получила сотрясение мозга, рассечение брови и многочисленные синяки. Медики наложили ей пять швов. По словам школьницы, ее загнали в угол, таскали за волосы и били ногами.
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