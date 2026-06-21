В Тыве в кафе Ак-Довурака отравились восемь человек

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 33 0

Надзорные органы уже начали проверку заведения, которое посещали пострадавшие.

В Тыве в кафе Ак-Довурака отравились восемь человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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В Республике Тыва после визита в кафе города Ак-Довурак за медицинской помощью обратились восемь человек с признаками пищевого отравления. Об этом сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.

По предварительной информации, жители Ак-Довурака и Барун-Хемчикского района были доставлены в Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр.

«Предварительно установлено, что в ГБУЗ РТ „Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр“ поступили жители города Ак-Довурака и Барун-Хемчикского района с признаками пищевого отравления, которые накануне посещали местное кафе в Ак-Довураке», — говорится в сообщении прокуратуры.

Уточняется, что прокуратурой района организована проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации горячего питания населения.

К проверочным мероприятиям также присоединились сотрудники управления Роспотребнадзора по Республике Тыва. Специалистам предстоит установить источник отравления и дать оценку соблюдению санитарных норм в заведении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Волгоградской области зафиксировали случай массового пищевого отравления, жертвами которого стали 28 человек. У всех пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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