В Камышине 28 человек отравились после посещения кафе

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Алена Куликова
Алена Куликова 38 0

Одиннадцать человек госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Острая кишечная инфекция поразила 28 посетителей кафе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В Волгоградской области зафиксировали случай массового пищевого отравления, жертвами которого стали 28 человек. Все пострадавшие посещали одно из заведений общественного питания в городе Камышин в период с 10 по 16 июня. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Среди обратившихся за медицинской помощью оказались восемь несовершеннолетних.

По информации источника, у всех пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию. Состояние 11 человек, включая двух детей, медики оценили как средней тяжести, в связи с чем они были госпитализированы в лечебные учреждения для стационарного наблюдения и терапии.

Остальные 17 пострадавших получают необходимое лечение амбулаторно, их состояние не вызывает серьезных опасений у врачей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое москвичей угодили в больницу, пытаясь поднять иммунитет с помощью яда гадюки и борщевика. Первый пациент поймал змею на даче, привез домой и попытался сцедить яд, но гадюка его укусила. Второй москвич выдавил и выпил сок борщевика, уверенный в его полезных свойствах, и также был экстренно доставлен в больницу с отравлением.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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