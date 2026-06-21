Вертолет Robinson R44 с экипажем на борту исчез в Приморье

В Приморском крае вертолет Robinson R-44, выполнявший лесоавиационные работы, перестал выходить на связь. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

«По данным следствия, сегодня вертолет Robinson вылетел с площадки, расположенной в поселке Терней в направлении населенного пункта Единка Тернейского района. Воздушное судно в предусмотренное время на связь не вышло, его местонахождение не установлено, ведутся поисково-спасательные мероприятия», — говорится в сообщении.

Известно, что на борту воздушного судна находились пилот и летчик-наблюдатель. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц.

Дальневосточная транспортная прокуратура сейчас выясняет все обстоятельства инцидента.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что американский певец Оливер Три погиб в результате столкновения двух вертолетов в Рио-де-Жанейро.

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