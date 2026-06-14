Певец Оливер Три погиб в Рио-де-Жанейро при столкновения двух вертолетов

Американский певец Оливер Три погиб в результате столкновения двух вертолетов в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на гражданскую полицию города.

По информации правоохранительных органов, жертвами авиакатастрофы стали шесть человек. Пятеро погибших, включая известного артиста, находились на борту одного вертолета, а шестым стал пилот второго воздушного судна.

После столкновения в небе обломки вертолетов рухнули на парковку электромобилей. По предварительным данным местной пожарной службы, из-за этого загорелись не менее 20 машин.

Оливер Три находился в Бразилии в рамках своего концертного тура. Всего несколько дней назад исполнитель выступил перед фанатами в Сан-Паулу, а в июле планировал продолжить гастроли по городам Европы.

Музыкант получил всемирную известность благодаря своим трекам, среди которых наиболее популярными стали хиты When I'm Down и Life Goes On.

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