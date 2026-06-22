В МИД РФ призвали нового генсека ООН исправить ошибки предшественников

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 34 0

Следующее руководство должно обратить внимание на засилье западников в секретариате.

Чего хочет Россия от нового генсека ООН

Фото: www.globallookpress.com/Константин Михальчевский

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Кирилл Логвинов: новый генсек ООН должен исправить ошибки Антониу Гутерриша

Новому генеральному секретарю ООН придется исправлять ошибки, которые допустила команда действующего генсека Антониу Гутерриша. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

Он отметил, что предвзятые подходы представителей организации негативно влияют на посредничество в урегулировании вызовов, с которыми сегодня столкнулся мир.

«Ставя под вопрос собственный авторитет, они не могут рассчитывать на доверие конфликтующих сторон, которое является главным ресурсом переговорщика», — пояснил дипломат.

Логвинов выразил надежду, что после избрания нового генсека ситуация в организации улучшится. При этом он подчеркнул, что следующее руководство должно устранить «засилье западного меньшинства» в секретариате. В качестве примера руководитель департамента привел распределение ключевых должностей.

«Первый заместитель генсекретаря — с британским паспортом, заместители по вопросам политики и по гуманитарным вопросам — британцы, по политическим вопросам — американка, по миротворчеству — французский гражданин», — сказал дипломат.

По его словам, такой дисбаланс влияет на то, чьи позиции учитывает секретариат. Он добавил, что на эту проблему реагирует не только Россия, но и другие государства.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил об отказе Мадагаскара поддерживать резолюции против РФ, которые продвигают Украина и Запад на площадке ООН.

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