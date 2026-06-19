Мадагаскар отказался поддерживать антироссийские резолюции Запада в ООН

Лавров сообщил об отказе Мадагаскара поддерживать резолюции против России

Республика Мадагаскар отказалась поддерживать продвигаемые Киевом и западными странами антироссийские резолюции на площадке Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своей коллегой из Мадагаскара Алис Ндьяй.

Глава российского МИД поблагодарил африканских партнеров за взвешенную и сбалансированную позицию по ситуации вокруг Украины. Он добавил, что Москва подробно ознакомила коллег со своими оценками текущих событий.

«По просьбе наших друзей, мы изложили оценки того, что сейчас происходит вокруг Украины, поблагодарили коллег за взвешенную, сбалансированную позицию по этой ситуации и вокруг нее, за отказ поддерживать продвигаемые Киевом и Западом антироссийские резолюции на площадке Организации Объединенных Наций», — сказал он.

Также глава российского внешнеполитического ведомства рассказал, что президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина официально подтвердил свое личное участие в третьем саммите «Россия — Африка».

По словам Сергея Лаврова, Россия активно поддерживает контакты с новым руководством республики. Москва и Антананариву намерены продолжить развитие политического диалога и расширять торгово-экономическое сотрудничество.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин заявил о росте торговли и туризма между Россией и Таиландом на встрече с премьер-министром королевства Анутхином Чанвиракуном.

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