С бензопилой в руках: житель Кубани попытался напасть на полицейских

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 38 0

Известно, что ранее мужчина уже проявлял буйный нрав и избивал свою знакомую.

Нападение на полицейских с бензопилой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На Кубани задержан мужчина, пытавшийся напасть на полицейских с бензопилой

В Краснодарском крае был задержан мужчина, пытавшийся напасть на полицейских с бензопилой. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел ночью в деревне Зеленая Дубрава Канского района. Защитники правопорядка прибыли на вызов о бытовом конфликте. Мужчина пришел к своей знакомой, которую до этого уже избивал, для выяснения отношений.

Появление полицейских не успокоило дебошира. Он попытался напасть и на них. Схватил бензопилу и начал приближаться к представителям правоохранительных органов. Полицейские сделали два предупредительных выстрела в воздух.

Мужчину удалось обезвредить. Он был доставлен в одоление полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что во Владивостоке суд отправил под домашний арест мужчину, который избил подростка. Он набросился на 14-летнего мальчика в подъезде жилого дома. Нападение попало на камеры видеонаблюдения.

По словам задержанного, поводом для избиения стали словесные оскорбления, который школьник произнес в его адрес.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.44
0.08 84.17
-0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:01
Выплаты по-новому: с 1 июля изменится порядок зачисления пенсий на карту
13:57
Митрошиной дали время на погашение долгов по делу о банкротстве
13:45
«Принимаются необходимые меры»: Песков о ситуации с топливом в Крыму
13:40
ВС РФ поразили объекты нефтепереработки и ТЭК Украины
13:35
Трое ранены: над Воронежем уничтожены высокоскоростные воздушные цели
13:31
Ставка на Боню: телеведущая раскрыла гонорары на реалити-шоу

Сейчас читают

Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду — трансляция
Россияне переключились на Азию: как туризм помог замедлить инфляцию в РФ
Топалов огорошил признанием о жизни с Тодоренко
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых