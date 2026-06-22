Митрошиной дали время на погашение долгов по делу о банкротстве

Арбитражный суд Москвы отложил рассмотрение дела о банкротстве блогера Александры Митрошиной. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Заседание перенесено на более поздний срок, что позволит ей предпринять дополнительные шаги для погашения задолженности перед налоговыми органами и урегулировать оставшиеся спорные моменты.

Суд вынес приговор Митрошиной по делу о легализации денежных средств 18 июня. Блогеру назначили три года лишения свободы условно, а также штраф в размере 900 тысяч рублей. Кроме того, в доход государства было обращено принадлежащее ей имущество общей стоимостью около 115 миллионов рублей.

Александру Митрошину задержали в Краснодарском крае в марте 2025 года. Следствие заявляло, что блогер допустила неуплату налогов на сумму 127 миллионов рублей и использовала схему дробления бизнеса. После задержания суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Следствие указывало, что блогер, проживая в ОАЭ с 2022 года и имея налоговую задолженность, в 2021 году приобрела дорогостоящую квартиру на Большой Дмитровке в центре Москвы. По мнению правоохранительных органов, эта сделка использовалась для легализации денежных средств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Митрошина прокомментировала приговор суда.

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