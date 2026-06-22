Выплаты по-новому: с 1 июля изменится порядок зачисления пенсий на карту

С 1 июля 2026 года изменится порядок зачисления пенсий на карту

С 1 июля в России начнут действовать обновленные правила зачисления пенсий и социальных выплат на банковские счета. Нововведения связаны с едиными стандартами расчетов и дополнительной защитой денег граждан.

Получателям не придется заново оформлять все документы для продолжения выплат. При этом требования к картам и проверке данных станут строже.

Главным условием для безналичного получения государственных выплат станет использование карты национальной платежной системы «Мир». Именно она будет применяться как основной инструмент для перечисления пенсий и пособий.

Пенсионерам, которые до сих пор получают деньги на карты международных платежных систем, банки должны обеспечить переход на новый формат. Чаще всего кредитная организация сама выпускает карту «Мир», привязывает ее к уже открытому счету клиента и направляет будущие выплаты на новый платежный инструмент.

В некоторых случаях банк может попросить получателя лично прийти в отделение и переоформить услугу до установленного срока. При этом сам счет обычно остается прежним — меняется только карта, через которую человек получает доступ к деньгам.

Зачислять новые выплаты на старые карты больше не будут. Если платежный инструмент не соответствует требованиям, перевод может быть отклонен, а средства вернутся в Социальный фонд России.

Банки также усилят проверку того, совпадают ли данные получателя выплаты и владельца карты. Пенсия должна поступать на счет самого гражданина, а не на карту родственника или другого человека по устной договоренности.

Особое внимание будут обращать на подозрительные операции после зачисления денег. Например, если большая часть суммы сразу переводится на сторонние счета, банк может запросить дополнительные подтверждения.

В таких ситуациях клиента могут попросить пройти проверку, предоставить документы или выбрать другой способ получения пенсии. Среди альтернатив остаются выдача наличных через кассу банка, получение денег на почте или доставка на дом.

Дополнительный контроль коснется и неактивных счетов. Если по карте долгое время нет никаких операций, кроме регулярного поступления пенсии, а сам клиент не выходит на связь, банк может счесть это риском.

В таком случае кредитная организация вместе с Социальным фондом может проверить актуальность персональных данных, адрес проживания и сам факт того, что деньги получает законный владелец.

Несмотря на ужесточение порядка, россияне сохранят право выбирать способ получения выплат. Наличная выдача через почтовое отделение и доставка на дом останутся доступными там, где это предусмотрено региональными правилами.

Если у пенсионера есть активная карта «Мир», основным способом перечисления по умолчанию будет считаться безналичный перевод. Чтобы избежать сбоев, гражданам рекомендуют заранее проверить свои банковские инструменты.

Важно убедиться, что пенсия поступает именно на карту «Мир», оформленную на имя получателя. Также стоит обновить контактные и паспортные данные в банке и профильном ведомстве.

Передавать карту и ПИН-код другим людям не следует, даже если речь идет о близких родственниках. Если управлять деньгами должен другой человек, лучше оформить нотариальную доверенность.

Заранее приведенные в порядок документы и банковские данные помогут избежать задержек и проблем с получением положенных выплат.

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